نيجيريا تتلف حوالي مليون لقاح كورونا منتهي الصلاحية

أتلفت سلطات نيجيريا أكثر من مليون جرعة لقاح أسترازينيكا منتهية الصلاحية يوم الأربعاء في مكب نفايات في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت قبل أسبوع أنها لن تقبل بعد لقاحات COVID-19 المتبرع بها لها وهي ذات فترة صلاحية قصيرة.

المصدر: AP