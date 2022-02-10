الولايات المتحدة.. اعتقال مراهق أبلغ عن متفجرات في عدد من المدارس

اعتقلت شرطة واشنطن فتى عمره 16 عاما في قضية بلاغات كاذبة عن عبوات ناسفة تم إغلاق عدد من المدارس على خلفيتها في المدينة أمس الأربعاء.

وكتبت شرطة واشنطن على "تويتر": "تم توقيف شاب عمره 16 عاما من سكان منطقة جنوب شرق العاصمة واشنطن لصلته بالتهديد الإرهابي أمس بقنابل متعددة".

We are working to thoroughly investigate these threats with the assistance of our federal partners at the @FBIWFO and @ATFWashington .



If you have any info regarding these threats, please contact us at (202) 727-9099 or text us at 50411 — DC Police Department (@DCPoliceDept) February 9, 2022

وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق عن إخلاء عدد من المدارس في المدينة بعد أنباء عن متفجرات داخلها.

المصدر: RT