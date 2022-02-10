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الولايات المتحدة.. اعتقال مراهق أبلغ عن متفجرات في عدد من المدارس

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الولايات المتحدة.. اعتقال مراهق أبلغ عن متفجرات في عدد من المدارس
AFP TASOS KATOPODIS
قوات الشرطة الأمريكية - أرشيف
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اعتقلت شرطة واشنطن فتى عمره 16 عاما في قضية بلاغات كاذبة عن عبوات ناسفة تم إغلاق عدد من المدارس على خلفيتها في المدينة أمس الأربعاء.

وكتبت شرطة واشنطن على "تويتر": "تم توقيف شاب عمره 16 عاما من سكان منطقة جنوب شرق العاصمة واشنطن لصلته بالتهديد الإرهابي أمس بقنابل متعددة".

وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق عن إخلاء عدد من المدارس في المدينة بعد أنباء عن متفجرات داخلها.

المصدر: RT

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