الشرطة الأمريكية تعلن مواجهة تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بواشنطن

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أعلنت الشرطة الأمريكية أنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.

ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.

وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية