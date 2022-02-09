 
مباشر
عاجل
إعلام إسرائيلي: إطلاق نار على حافلة ركاب في القدس

الشرطة الأمريكية تعلن مواجهة تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بواشنطن

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعلن مواجهة تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بواشنطن
Globallookpress Yin Bogu
شرطة واشنطن -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scvi

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.

ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.

وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا