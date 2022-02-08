إجلاء زوج كامالا هاريس من مدرسة بواشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

أخرج جهاز الخدمة السرية دوغ إمهوف، زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي من إحدى المدارس بواشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وتم إجلاء إيمهوف، من مدرسة دنبار الثانوية عند الساعة 2:18 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وفي الساعة 2:34، تم الطلب من المعلمين والطلاب إخلاء المبنى الواقع في شمال غرب واشنطن العاصمة.

Moments before the @SecondGentleman was ushered out of the room by Secret Service due to a bomb threat here at Dunbar High School. A spokesperson for D.C. public schools just confirmed to us it was a bomb threat, and the school has now been evacuated. pic.twitter.com/KLr3wgnymO — Austin Landis (@_AustinLandis) February 8, 2022

وقال المتحدث باسم المدارس الحكومية في مقاطعة كولومبيا ، إنريكي جوتيريز، إن الإخلاء جاء بسبب "تهديد بوجود قنبلة"، مشيرا إلى أنه "تم إجلاء جميع الأفراد الذين كانوا في المبنى.. لكن ليس لدي تفاصيل إضافية الوقت الحالي".

وقالت نادين سميث، مديرة مدرسة دنبار الثانوية، إن بروتوكول المدرسة في حالة حدوث مثل هذا التهديد هو "إخلاء المبنى ونقل الطلاب إلى مكان بعيد"، مبينة أنه "تم إرسال الطلاب إلى منازلهم بناء على أوامر من مسؤولي مدارس المقاطعة لأن الأمر سيستغرق على الأقل ساعة أو ساعتين حتى تقوم الشرطة بتفتيش المبنى بحثا عن عبوات ناسفة".

المصدر: "الإندبندنت"