وسائل إعلام: كوبنهاغن تناقش مسألة نشر القوات الأمريكية في الدنمارك
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أكدت وسائل إعلام دنماركية، أن الدنمارك والولايات المتحدة تناقشان اتفاقية دفاع جديدة ستكون بمقدور الأخيرة نشر قواتها العسكرية على أراضي الدنمارك.
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، أن "اتفاقية الدفاع الجديدة التي ناقشتها الدنمارك والولايات المتحدة لا تتعلق بالوضع في جميع أنحاء أوكرانيا".
المصدر: "نوفوستي"
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