الدنمارك ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية

أعلنت الدنمارك أنها مستعدة لإرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا، إلا أنها لن ترسل قواتها في الوقت الراهن إلى بلد صار محورا للتوتر والمواجهة.

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وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إنها "مستعدة لإرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا. نحن نقدم توجيهات في هذا الصدد".

وأضافت في مؤتمر صحفي أن بلادها "لن ترسل في الوقت الراهن جنودا إلى أوكرانيا"، وأشارت إلى أن "ذلك ليس أمرا قيد المناقشة".

وقالت: "لقد اتفقنا على الصعيد الدولي على اللجوء إلى العقوبات إذا هاجمت روسيا أوكرانيا".

يذكر أن الحكومة الدنماركية أعلنت دعمها لأوكرانيا وتخصيصها مساعدة سنوية لها قدرها نحو 80 مليون دولار، وذلك خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لكوبنهاغن.

المصدر: "أ ف ب"