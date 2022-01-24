أوكرانيا: لا أساس للحديث عن استعدادات لهجوم روسي واسع علينا ولا سبب للذعر

أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع القوميين الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن السلطات في كييف لا ترى أي أساس للتحدث عن استعدادات لهجوم واسع من روسيا على أوكرانيا.

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وقال دانيلوف، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين عقب اجتماع للمجلس: "أؤكد مرة أخرى أننا لا نرى أي أسس للحديث عن استعدادات لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. هذا الأمر مستحيل حتى من الناحية المادية".

وأضاف دانيلوف: "هل توجد هناك تنقلات للقوات العسكرية الروسية في أراضيهم؟ نعم، نحن نسجلها، لكن ذلك ليس خبرا بالنسبة إلينا. ربما يمكن أن يكون خبرا لشركائنا الغربيين أنهم رأوا في نهاية المطاف أن هناك قوات عسكرية وهي تتحرك... لكن هذا الوضع مستمر منذ وقت طويل، منذ العام 2014".

واعتبر أن الأوضاع المتعلقة بـ"العدوان" المحتمل من قبل روسيا تحت السيطرة، مشددا على أهمية الحفاظ على الهدوء.

وتابع: "أود أن أشير إلى أن بلادنا تشهد في الآونة الأخيرة أحداثا إعلامية كثيرة، تظهر في وسائل الإعلام الكثير من الروايات العسكرية. أود أن أطلب منكم التخفيف من الحدة الراهنة... الوضع الموجود حاليا مفهوم بالكامل بالنسبة إلينا ولا داع للذعر بيننا اليوم. أطلب من الجميع التحلي بالهدوء".

وطالما ادعت السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات