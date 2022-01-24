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ستولتنبيرغ: الناتو يدرس إمكانية إرسال مجموعات قتالية إلى منطقة البحر الأسود

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ستولتنبيرغ: الناتو يدرس إمكانية إرسال مجموعات قتالية إلى منطقة البحر الأسود
Globallookpress M. Popow via www.imago-images.de
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ
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أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ أن الحلف يدرس إمكانية إرسال مجموعات قتالية إلى منطقة البحر الأسود، لكنه أشار إلى أن أي قرارات بهذا الشأن لم يتم اتخاذها بعد.

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وقال ستولتنبيرغ اليوم الاثنين في أعقاب محادثات أجراها في بروكسل مع وزيري خارجية فنلندا والسويد: "ندرس أيضا إمكانية نشر مجموعات قتالية على الجناح الجنوبي الشرقي (في دول الناتو المطلة على البحر الأسود، هي رومانيا وبلغاريا وتركيا)، لكن أي قرارات بهذا الشأن لم تتخذ بعد".

أما تعزيز الوجود العسكري للناتو في شرق أوروبا، والذي أعلن عنه الحلف على خلفية مزاعم الغرب عن "الغزو الروسي المحتمل" لأوكرانيا، فاعتبر ستولتنبيرغ أن هذا التحرك لا يهدد روسيا ولا يعرقل خوض الحوار معها. وقال الأمين العام إن "الناتو حلف دفاعي ونشر قوات جديدة في الشرق أمر يناسب الوضع، ولا يهدد روسيا". وأضاف: "لا نزال ندعو روسيا إلى الحوار ضمن مجلس روسيا - الناتو". 

المصدر: "تاس"

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