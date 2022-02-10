وزير خارجية هنغاريا: لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية على أراضينا والعقوبات الغربية ضد روسيا فشلت

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده ليست بحاجة لقوات إضافية أجنبية على أراضيها ولن توافق على نشرها، مشيرا إلى ضرورة اتباع طريق الدبلوماسية لتسوية الخلافات مع روسيا.

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وقال سيارتو في حديث لقناة "يورونيوز" اليوم الخميس ردا على سؤال عن إمكانية نشر قوات أطلسية إضافية في هنغاريا: "لم نوافق على ذلك ولن نوافق، لأن لدينا بالفعل قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي على أراضي البلد متمثلة في الجيش الهنغاري، الذي لديه ما يكفي من القدرات لضمان أمن الدولة".

وأشار الوزير الهنغاري إلى أن بودابست لم تستخدم حق النقض ضد فرض عقوبات أروروبية على روسيا حتى لا تضرب "الوحدة الأوروبية"، لكن تلك العقوبات أثبتت فشلها.

وقال: "لم نرغب في كسر الوحدة الأوروبية. ولم نستخدم حق النقض (الفيتو) مطلقا. لقد اتفقنا دائما مع هذه القرارات، ولم نمنعها. لكن انظروا إلى هذه العقوبات إنها فاشلة لم تحقق أي نجاح"، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين دول أوروبا الغربية الكبيرة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، مع روسيا زاد بعد فرض العقوبات.

ودعا الوزير سيارتو إلى بذل قصارى الجهد لتجنب ما وصفه بـ"السيناريو الأسوأ" والمتمثل في "حرب باردة جديدة" ونزاع بين روسيا والغرب، مشددا على ضرورة الاستئثار في أسلوب الدبلوماسية والحوار.

المصدر: "نوفوستي"