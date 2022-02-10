لافروف: محادثاتنا مع تراس بمثابة حوار الطرشان

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تشاؤمه إزاء محادثاته مع نظيرته البريطانية إليزابيث تراس، واصفا إياها بأنها بمثابة "حوار الطرشان".

- تراس: "السيل الشمالي-2" لن يبدأ تشغيله أبدا إذا تدخلت روسيا في أوكرانيا"

- لافروف: محادثاتنا كانت بمثابة حوار الطرشان

- لافروف: لا نستبعد إجلاء طاقمنا الدبلوماسي غير الأساسي من أوكرانيا على غرار دول أنجلوساكسونية

- لافروف: روسيا لا تريد تهديد أحد بل هي من يتعرض للتهديد

يتبع..