لافروف: محادثاتنا مع تراس بمثابة حوار الطرشان
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تشاؤمه إزاء محادثاته مع نظيرته البريطانية إليزابيث تراس، واصفا إياها بأنها بمثابة "حوار الطرشان".
- تراس: "السيل الشمالي-2" لن يبدأ تشغيله أبدا إذا تدخلت روسيا في أوكرانيا"
- لافروف: محادثاتنا كانت بمثابة حوار الطرشان
- لافروف: لا نستبعد إجلاء طاقمنا الدبلوماسي غير الأساسي من أوكرانيا على غرار دول أنجلوساكسونية
- لافروف: روسيا لا تريد تهديد أحد بل هي من يتعرض للتهديد
يتبع..
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