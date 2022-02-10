لافروف لتراس: إذا رغبت بريطانيا في تحسين علاقاتها مع روسيا فإننا سنتعامل بالمثل
Sputnik
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أبدى وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في مستهل اجتماع مع نظيرته البريطانية إليزابيث تراس استعداد موسكو للتعاون على نحو بناء مع لندن لاحتواء الوضع المؤسف الحالي في علاقاتهما الثنائية.
لافروف: العلاقات بين روسيا وبريطانيا عند أدنى مستوى منذ سنين
لافروف: إذا رغبت بريطانيا في تحسين علاقاتها مع روسيا فإننا سنتعامل بالمثل
لافروف: لا يمكن تطبيع العلاقات إلا بالحوار المبني على الاحترام المتبادل وبعيدا عن أي تهديدات
تراس: الحرب في أوكرانيا ستكون كارثة لشعبي روسيا وأوكرانيا وأمن أوروبا
يتبع..
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