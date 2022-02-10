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لافروف لتراس: إذا رغبت بريطانيا في تحسين علاقاتها مع روسيا فإننا سنتعامل بالمثل

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لافروف لتراس: إذا رغبت بريطانيا في تحسين علاقاتها مع روسيا فإننا سنتعامل بالمثل
Sputnik
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أبدى وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في مستهل اجتماع مع نظيرته البريطانية إليزابيث تراس استعداد موسكو للتعاون على نحو بناء مع لندن لاحتواء الوضع المؤسف الحالي في علاقاتهما الثنائية.

لافروف لتراس: إذا رغبت بريطانيا في تحسين علاقاتها مع روسيا فإننا سنتعامل بالمثل

لافروف: العلاقات بين روسيا وبريطانيا عند أدنى مستوى منذ سنين

لافروف: إذا رغبت بريطانيا في تحسين علاقاتها مع روسيا فإننا سنتعامل بالمثل

لافروف: لا يمكن تطبيع العلاقات إلا بالحوار المبني على الاحترام المتبادل وبعيدا عن أي تهديدات

تراس: الحرب في أوكرانيا ستكون كارثة لشعبي روسيا وأوكرانيا وأمن أوروبا

يتبع..

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