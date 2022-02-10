قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مقديشو

أفادت الشرطة الصومالية بسقوط قتلى وجرحى بتفجير نفذه انتحاري في العاصمة مقديشو صباح اليوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة أن الانتحاري فجر نفسه عند تقاطع مزدحم في وسط مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي وأحد مراكز الاقتراع.

#UPDATE: Multiple casualties feared after a suicide bomber blew himself up at Eel-gabta, a busy intersection that located not far away from Somalia's presidential palace in #Mogadishu. No group has yet claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/tbtvvH0GJK — Arlaadi Media Network (@ArlaadiMnetwork) February 10, 2022

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يأتي ذلك غداة تفجير استهدف مطعما في مدينة بوصاصو التجارية بشمال شرق الصومال أمس الأربعاء مخلفا ما لا يقل عن 4 قتلى و7 جرحى.

المصدر: مواقع إخبارية صومالية