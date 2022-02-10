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قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مقديشو

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قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مقديشو
Globallookpress
تفجير في مقديشو (صورة أرشيفية)
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أفادت الشرطة الصومالية بسقوط قتلى وجرحى بتفجير نفذه انتحاري في العاصمة مقديشو صباح اليوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة أن الانتحاري فجر نفسه عند تقاطع مزدحم في وسط مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي وأحد مراكز الاقتراع.

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يأتي ذلك غداة تفجير استهدف مطعما في مدينة بوصاصو التجارية بشمال شرق الصومال أمس الأربعاء مخلفا ما لا يقل عن 4 قتلى و7 جرحى.

المصدر: مواقع إخبارية صومالية

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