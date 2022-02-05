مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير في الصومال

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، جراء تفجير لغم استهدف سيارة نقل عام في إقليم جوبا السفلى بولاية جوبالاند جنوبي الصومال.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسؤول المحلي في جوبالاند أحمد عبدي، أن التفجير نجم عن لغم كان مزروعا على جانب الطريق، واستهدف سيارة تقل مدنيين، في بلدة عبدلي برولي‎ بالولاية.

وأوضح أن التفجير أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، دون تحديد عدد.

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وأضاف أن السلطات المحلية وصلت إلى موقع التفجير فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كسمايو بالولاية نفسها.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي "حركة الشباب" الذين يستهدفون المركبات العسكرية الحكومية والإفريقية التي غالبا ما تستخدم الطريق الرابط بين البلدة ومدينة كسمايو.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب" التي تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة".

المصدر: وكالة "الأناضول"