أوكرانيا تشكو من مشاكل تسببها طائرات بيرقدار التركية

قال المحلل العسكري الأوكراني تاراس شموت، إن بلاده تعاني من وجود مشاكل خلال استخدام الطائرات التركية بدون طيار Bayraktar، وذلك بسبب عدم وجود مدرجات إقلاع مناسبة.

وأضاف شموت، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المركز العسكري الأوكراني: "مدرجات الإقلاع، هي إحدى مشاكل الطيران الأوكراني بشكل عام. هذه مشكلة نعايشها، وعلينا حلها أو التخلي عن سلاح الطيران".

ووفقا له، فقط المطارات الكبيرة التي يستخدمها الطيران المدني تصلح للطائرات التركية الثقيلة بدون طيار من طراز Akinci، في حين تصلح المطارات العسكرية لذلك "من الناحية النظرية" فقط.

ونوه الخبير، بأن المشكلة تكمن في عجلات طائرة Bayraktar بدون طيار (استلمت أوكرانيا نموذج TB2 بالذات الأخف وزنا).

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وأكد أنه يجب على أوكرانيا التصرف وتعديل مدارج المطارات الحربية في البلاد، لأن المدارج السوفيتية الحالية ليست مناسبة في هذه الحالة.

في 2018-2020، استوردت أوكرانيا طائرات بدون طيار هجومية تركية من طراز Bayraktar TV2، بلغت قيمتها حوالي 74 مليون دولار.

في أوائل فبراير، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده وقعت مع تركيا اتفاقية لإنتاج طائرات بيرقدار بدون طيار في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي