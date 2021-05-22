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بولندا تشتري درونات Bayraktar الهجومية من تركيا

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بولندا تشتري درونات Bayraktar الهجومية من تركيا
Sputnik
طائرة هجومية تركية بدون طيار من طراز Bayraktar
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قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، إن بلاده قررت شراء 24 طائرة هجومية بدون طيار من طراز Bayraktar من تركيا.

وذكر الوزير البولندي، أن هذه الطائرات بدون طيار، تتمتع "بقدرات هجومية" أثبتت نفسها في النزاعات المسلحة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

ونوه الوزير بأن بلاده تخطط، لتوقيع الاتفاقية الخاصة بذلك خلال زيارة رئيس بولندا أنجي دودا إلى تركيا.

وأضاف الوزير، أن الجيش البولندي سيستلم المجموعة الأولى من "هذا السلاح الحقيقي" في عام 2022".

في وقت سابق، أكدت الشركة التركية المصنعة لهذه الدرونات الهجومية، بيع عدد منها لأوكرانيا.

المصدر: RT

 

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