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أردوغان ينشر رسائل شكر لمواطنين أتراك

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أردوغان ينشر رسائل شكر لمواطنين أتراك
AP Franc Zhurda
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن شكره للمواطنين الذين تمنوا السلامة والشفاء العاجل له ولعقيلته، أمينة أردوغان، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

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ونشر أردوغان على حسابه في موقع "تويتر" تغريدات من عشرات المواطنين الذي تمنوا للرئيس الصحة والعافية، مرفقا إياها بالرد ومعربا عن شكره لهم.

وأعلن أردوغان، السبت، أنه وزوجته أمينة أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابية، وأوضح عبر "تويتر": "لحسن الحظ لدينا أعراض مرض خفيفة، وقد تم إبلاغنا بأن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون... وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا على خلفية انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.

المصدر: RT

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