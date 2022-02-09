أردوغان ينشر رسائل شكر لمواطنين أتراك

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن شكره للمواطنين الذين تمنوا السلامة والشفاء العاجل له ولعقيلته، أمينة أردوغان، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

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ونشر أردوغان على حسابه في موقع "تويتر" تغريدات من عشرات المواطنين الذي تمنوا للرئيس الصحة والعافية، مرفقا إياها بالرد ومعربا عن شكره لهم.

وأعلن أردوغان، السبت، أنه وزوجته أمينة أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابية، وأوضح عبر "تويتر": "لحسن الحظ لدينا أعراض مرض خفيفة، وقد تم إبلاغنا بأن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون... وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا على خلفية انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.

Eslem kızım çok teşekkür ederim, Allah razı olsun… Şırnak Silopi’ye selamlar… https://t.co/DhFbwxVdEt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Sağ olun Erkan bey kardeşim. Teşekkür ediyorum. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. https://t.co/0VAp2dGkoy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Lamia, Cemile Nur, Irmak ve Nehir kızlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliklere selamlarımı gönderiyorum... https://t.co/qYaLcFT6K5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Çok teşekkür ediyorum Tansu kızım, dualarını eksik etme… https://t.co/7C6d6AkSkL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

Sağ olasın Furkan, güzel temennilerin bizlere güç veriyor... Kış olimpiyatlarındaki performansın için de seni gönülden tebrik ediyorum. 🇹🇷 https://t.co/oQZ7Y9CHms — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022

المصدر: RT