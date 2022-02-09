الرئاسة التركية: لا تغييرات في موعد زيارة أردوغان للإمارات رغم إصابته بكورونا

أكد مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إصابته بفيروس كورونا لم تؤثر على موعد زيارته المرتقبة إلى الإمارات، مشيرا إلى أنها ستجري يومي 14 و15 فبراير وفقا للخطة.

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وقال متحدث باسم مكتب أردوغان، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء: "من المخطط أن تجري زيارة رئيستنا إلى الإمارات يومي 14 و15 فبراير. ولا توجد حاليا أي تغييرات في موعد الزيارة".

وأعلن أردوغان، السبت، أنه وزوجته أمينة أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابية، وأوضح عبر "تويتر": "لحسن الحظ لدينا أعراض مرض خفيفة، وقد تم إبلاغنا بأن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

والأحد ذكر الرئيس التركي أنه يواصل عمله من المنزل، بينما أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، كذلك إصابته بالفيروس.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها دعم تركيا لقطر وملفات ليبيا وسوريا واليمن والاتهامات المتبادلة بالتجسس وإبرام السلطات الإماراتية اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

ولاحقا تراجعت حدة التوتر السياسي بشكل ملموس حيث أجرى الرئيس التركي وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم 24 نوفمبر 2021، محادثات في أنقرة ناقشا فيها سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك والقضايا الإقليمية ووقع الطرفان على حزمة من اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة.

المصدر: "تاس" + وكالات