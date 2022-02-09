مسؤول إيراني: وفد إماراتي في طهران قريبا

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، أن وفدا استثماريا إماراتيا سيزور طهران قريبا.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال بيمان باك إن "الاجتماع الناجح للنشطاء التجاريين الإيرانيين والإماراتيين بمشاركة أكثر من 120 شركة، خطوة أولية لتفعيل المركز التجاري الإيراني في الإمارات"

وأضاف أن "الخطوة الثانية وصول وفد استثماراي إماراتي إلى إيران قريبا".

وقال بيمان باك، إن مساعد وزير التجارة والصناعة، "شارك في منتدى ضم 160 شركة أجنبية وإيرانية في الإمارات، حيث بحث مسؤولون إماراتيون وشركات خاصة، حضور الوفود التجارية إلى إيران وتوظيف استثمارات مشتركة بمختلف القطاعات الزراعة والإنشاء والإنتاج.

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وأضاف أن "التطورات الأخيرة هذه يبدو أنها تعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين".

في السياق ذاته، أكد رئيس اتحاد الصادرات الإيراني محمد لاهوتي، أن مسؤولين وشركات إماراتية خاصة بحثت توظيف استثمارات مشتركة في إيران.

وأشار لاهوتي إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير التجارة والصناعة والمعادن الإيراني إلى الإمارات، حيث زار الوزير معرض إكسبو 2020 والجناح الإيراني فيه، وحضر مراسم افتتاح المركز التجاري التابع لمنظمة التنمية التجارية الإيرانية.

المصدر: موقع قناة "العالم" الإيرانية