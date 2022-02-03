وزير الخارجية الإماراتي يعرب لنظيره الإيراني عن تنديده بهجمات الحوثيين

ندد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، بهجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على بلاده، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء الإماراتية أن "سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تلقى اتصالا هاتفيا من معالي حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران".

وأضاف البيان أن "سموه ندد خلال الاتصال الهاتفي بهجمات جماعة الحوثي الإرهابية على الدولة، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، والذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن".

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي "التشاور وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفقا للبيان.

المصدر: "وام"