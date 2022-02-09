صحيفة بريطانية تسرب صورة لجونسون أثناء حفل مخالف لإجراءات الإغلاق

في تطور جديد للفضيحة المعروفة باسم "باتيغيت"، نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية صورة تظهر رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء مشاركته بحفل ترفيهي أقيم في مكتبه خلال فترة الإغلاق الشامل.

وتظهر هذه الصورة التي نشرتها "ذا ميرور" اليوم الأربعاء جونسون بجانب ثلاثة من موظفي مكتبه تزين أحدهم بخصلة من البهرج، بينما يرتدي آخر قبعة سانتا كلوز، وأمامهم زجاجة شامبانيا مفتوحة على الطاولة.

The Mirror

ووفقا لبيانات الصحيفة، أقيم هذا الحفل في مكتب رئيس الوزراء البريطاني (داونينغ ستريت 10) في 15 ديسمبر 2020، خلال فترة سريان إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وضمن هذه الإجراءات، طالبت الحكومة المواطنين بالامتناع عن إقامة أي تجمعات جماعية بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

ودعا المحامي آدم فاغنر في حديث للصحيفة الشرطة إلى ضم هذا الحفل إلى قائمة المناسبات المماثلة التي قد أطلقت تحقيقات فيها.

وتزيد هذه التطورات من الضغط المتصاعد في الأسابيع الأخيرة على جونسون الذي يصر على رفضه الاستقالة، بعد أن اعتذر رسميا عن تلك الحفلات الترفيهية التي أقيمت خصوصا عشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية الراحل.

وتسببت فضيحة "باتيغيت" في سلسلة استقالات في مكتب رئيس الوزراء، بينما دعا 12 على الأقل من نواب البرلمان عن حزب المحافظين جونسون علنا إلى الرحيل، وأكد سبعة منهم أنهم بعثوا رسائل رسمية تنص على سحبهم ثقتهم بزعيم حزبهم.

المصدر: "ذا ميرور"