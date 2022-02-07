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الكرملين: نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية بشرق أوكرانيا سيزعزع الاستقرار

أخبار العالم

الكرملين: نشر صواريخ
Sputnik SERGEI GUNEYEV
المتحدث الرسمي بالسم الكرملين دميتري بيسكوف
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صرح المتحدث الرسمي بالسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن نشر واشنطن لأنظمة "ثاد" الأمريكية للصواريخ بشرق أوكرانيا سيؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية إن "من شأن ذلك أن يصبح خطوة أخرى نحو زعزعة استقرار الوضع".

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وقد جاء ذلك تعليقا على التقارير حول أن أوكرانيا توجهت إلى الولايات المتحدة بطلب نشر أنظمة صواريخ "ثاد" الأمريكية للدفاع الجوي بالقرب من مدينة خاركوف بشرق أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن أنظمة "ثاد" هي أنظمة متنقلة مخصصة لاعتراض صواريخ بالستية متوسطة وقصيرة المدى على ارتفاع كبير.

المصدر: "تاس"

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