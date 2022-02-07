مصدر دبلوماسي: كييف طلبت من واشنطن نشر منظومات "ثاد" المضادة للصواريخ شرقي أوكرانيا

قال مصدر دبلوماسي إن السلطات الأوكرانية توجهت إلى الولايات المتحدة بطلب نشر كتائب عدة من منظومات "ثاد" الأمريكية المضادة للصواريخ قرب مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

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وأشار المصدر في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية إلى أن المنظومة المذكورة تضم محطة رادار من نوع AN/TPY-2 قادرة على مراقبة الوضع الجوي والفضائي فوق جزء كبير من روسيا، ما سيمكن أوكرانيا والدول المؤيدة لها من حلف الناتو - في حال حصول كييف عليها - من "النظر" إلى عمق أراضي روسيا على مسافة تصل إلى ألف كيلومتر.

المصدر: "تاس"