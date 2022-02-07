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مصدر دبلوماسي: كييف طلبت من واشنطن نشر منظومات "ثاد" المضادة للصواريخ شرقي أوكرانيا

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مصدر دبلوماسي: كييف طلبت من واشنطن نشر منظومات
Globallookpress US Army
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قال مصدر دبلوماسي إن السلطات الأوكرانية توجهت إلى الولايات المتحدة بطلب نشر كتائب عدة من منظومات "ثاد" الأمريكية المضادة للصواريخ قرب مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

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وأشار المصدر في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية إلى أن المنظومة المذكورة تضم محطة رادار من نوع AN/TPY-2 قادرة على مراقبة الوضع الجوي والفضائي فوق جزء كبير من روسيا، ما سيمكن أوكرانيا والدول المؤيدة لها من حلف الناتو - في حال حصول كييف عليها - من "النظر" إلى عمق أراضي روسيا على مسافة تصل إلى ألف كيلومتر.

المصدر: "تاس"

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