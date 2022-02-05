"دي فيلت": كييف تطلب من برلين أسلحة لا يملكها الجيش الألماني نفسه

أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية بأن الأسلحة الحديثة التي تسعى الحكومة الأوكرانية إلى الحصول عليها من برلين لا يملكها أصلا الجيش الألماني.

وأشارت "دي فيلت" في تقرير نشرته اليوم السبت إلى تصريحات السفير الأوكراني لدى برلين أندريه ميلنيك الذي قال إن كييف تحتاج إلى "السفن الحربية الألمانية وهي من أفضل السفن الحربية على مستوى العالم" و"أحدث منظومات الدفاع الجوي التي تنتجها الشركات الدفاعية الألمانية".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الطلب يأتي في وقت يحتاج فيه الجيش الألماني بنفسه إلى إعادة التسلح.

ونقلت "دي فيلت" عن تقرير حول وضع الأسلحة والمعدات بحوزة الجيش تأكيده أن البحرية الألمانية تعاني من نقص في السفن الحديثة وتحتاج إلى فرقيطات وناقلات جديدة.

كما أفادت الصحيفة بأن الجيش سيبلغ وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت في السابع من فبراير بقلقه إزاء وضع الدفاعات الجوية، حيث تحتاج منظومات "باتريوت" والصواريخ الباليستية التكتيكية والصواريخ المجنحة في حوزة القوات الألمانية إما إلى استبدالها أو تحديثها.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الأوكرانية قد تحتاج إلى الذخيرة، لكن ليست هناك مخزونات احتياطية لدى الجيش الألماني وتتطلب إعادة تأمينها 20 مليار يورو.

كما يعاني الجيش الألماني نفسه من نقص في السترات الواقية التي تطلبها أوكرانيا أيضا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشاورات بشأن ضرورة إعادة تسليح الجيش جارية على مدى سنوات في ألمانيا، لكن الميزانية المخصصة للقوات المسلحة غير كافية لتحقيق هذا الهدف.

ونددت الصحيفة بـ"غياب الواقع من كلا الطرفين" في المشاورات عن إمكانية تصدير أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا، مضيفة: "تحتاج ألمانيا نفسها إلى إعادة التسلح. ما هو الدعم الذي يمكن تقديمه في هذه الظروف سوى 5000 خوذة (قد تم تقديمها)؟".

وأعربت الحكومة الألمانية منذ بداية التصعيد الحالي بين روسيا وحلف الناتو حول أوكرانيا عن معارضتها لتصدير أسلحة فتاكة إلى حكومة كييف.

المصدر: "دي فيلت" + "نوفوستي"