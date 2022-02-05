الأمم المتحدة تعلق على التقرير الخاطئ لـ"بلومبيرغ" حول "غزو روسيا لأوكرانيا"

دعت الأمم المتحدة جميع أطراف الأزمة حول أوكرانيا إلى تجنب أي أعمال أو خطابات من شأنها تصعيد الأوضاع الراهنة.

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وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية تعليقا على نشر وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية حول بدء روسيا "غزو أوكرانيا": "نعتقد أنه يجب على جميع الأطراف تجنب أي أعمال أو خطابات من شأنها تصعيد الأوضاع".

وسبق أن نشرت "بلومبيرغ" تقريرا على موقعها بعنوان يعلن عن بدء روسيا "غزو أوكرانيا"، ولاحقا اعترفت الوكالة بأنه خاطئ وحذفته، قائلة إنها تحقق في الحادث.

وتعليقا على نشر الوكالة هذا العنوان أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن "هذه الحقيقة تتحدث عن خطر التصريحات العدوانية من قبل الولايات المتحدة والعواصم الغربية وتوضح كيف يمكن أن تؤدي هذه الرسائل إلى عواقب لا يمكن إصلاحها... يمكن استبدال مصطلح الأخبار المزيفة بمصطلح أخبار "بلومبيرغ".

وهذا التقرير لـ"بلومبيرغ" ليس الأول من نوعه الذي تستنكره السلطات الروسية وسبق أن قالت الوكالة في خبر آخر نقلته عن "مصدر دبلوماسي في الصين" أن رئيسها، شي جين بينغ، طلب من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "عدم مهاجمة أوكرانيا وقت إقامة الأولمبياد" في بكين.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات