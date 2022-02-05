الخارجية الروسية: تكهنات الإعلام الغربي بشأن الوضع حول أوكرانيا جريمة ضد كوكبنا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بشدة تكهنات وسائل الإعلام الغربية بشأن الوضع حول أوكرانيا، واصفة إياها بـ "الجريمة".

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وفي تصريحات لإذاعة "راديو روسيا" قالت زاخاروفا، معلقة على مزاعم إعلامية بشأن خطط روسيا لغزو أوكرانيا: "لقد خرج ذلك عن مفهوم الدعاية، لأن الدعاية هي أن يدافع المرء عن رأيه. بالمناسبة كل دعاية لا تخلو من عنصر سليم هو الدفع بموقف معين. لكن إذا كنت تستخدم وسائل إعلام لتحقيق أغراضك، لا يمكن تسمية ذلك مجرد دعاية سيئة، بل هو جريمة بشعة بحق كوكبنا ترتكب تحت إشراف وسائل الإعلام الرئيسية الغربية".

وفي وقت سابق من اليوم علق الكرملين على نشر وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية خبرا تحت عنوان "روسيا تغزو أوكرانيا"، قبل حذفها له، مع اعتراف الوكالة بالخطأ المرتكب. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن هذا الحادث يظهر كيف يمكن أن تؤدي تقارير من هذا النوع إلى "عواقب لا يمكن إصلاحها".

المصدر: "تاس"