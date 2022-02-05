وزير الخارجية التركي ونظيره الأذربيجاني يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
Globallookpress
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية.
وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين اليوم السبت، وفق بيان صادر عن الخارجية التركية.
وأوضح البيان أن تشاووش أوغلو ونظيره الأذربيجاني تناولا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
المصدر: "الأناضول"
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