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تركيا تعلن دعمها لأذربيجان

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تركيا تعلن دعمها لأذربيجان
Reuters
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جددت أنقرة دعمها لباكو وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بنظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الدفاع التركية، أن أكار بحث مع حسنوف آخر التطورات الحاصلة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ، وجدد دعم بلاده للأخيرة.

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وكانت موسكو أعلنت أن أرمينيا وأذربيجان اتخذتا إجراءات لوقف الأعمال القتالية وبسط الاستقرار في المنطقة الحدودية بعد محادثات مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن البرلمان الأرميني، مقتل 15 جنديا أرمينيا إثر اشتباكات مع القوات الأذربيجانية على الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذربيجانية أسرت 12 جنديا أرمينيا خلال المواجهات.

وحمّلت الخارجية الأذربيجانية أرمينيا المسؤولية عن التصعيد العسكري الحالي في المنطقة الحدودية بين البلدين، متهمة إياها بتنفيذ "استفزازات متعمدة" تسببت في هذا التوتر.

المصدر: وكالات

 

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