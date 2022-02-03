الكرملين: نشر واشنطن قوات إضافية في أوروبا يبرر أي إجراءات تتخذها روسيا لضمان أمنها

حذرت الرئاسة الروسية (الكرملين) من أن قرار الولايات المتحدة نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية سيؤثر سلبا على الوضع المتوتر أصلا في القارة العجوز.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على قرار الولايات المتحدة زيادة مستوى التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا في ظل التصعيد الحالي حول أوكرانيا: "نحث دائما زملاءنا الأمريكيين على الكف عن تأجيج التوترات في القارة الأوروبية، لكنهم للأسف يستمرون في فعل ذلك".

ولفت بيسكوف إلى أن الحديث في هذه الحالة لا يدور عن "تصريحات استفزازية مفادها أن الحرب قادمة وسيدفع الجميع ثمنا باهظا" بل عن نشر عسكريين أمريكيين في دول أوروبية على مقربة من حدود روسيا.

وشدد المتحدث على أن هذه الخطوات الأمريكية "لا تستهدف خفض التوترات بل تؤدي بالعكس إلى التصعيد من حدتها، ولا يمكن أن يكون هناك رأي مختلف إزاءها".

وتابع: "بطبيعة الحال، القلق الروسي إزاء هذا الأمر واضح ومبرر إطلاقا، وكذلك أي إجراءات تتخذها روسيا لضمان أمنها ومصالحها".

وردا على سؤال عن هذه الإجراءات، أوضح بيسكوف أن الحديث يدور عن "خطوات يراها مناسبة المعنيون بأمننا".

ويأتي هذا التصريح تعليقا على إعلان البنتاغون أمس عن نيته نقل نحو ألف عسكري أمريكي من ألمانيا إلى رومانيا، بالإضافة إلى نشر نحو ألفي جندي أمريكي في ألمانيا وبولندا.

المصدر: "تاس"