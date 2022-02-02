نائب ديمقراطي يتهم ترامب بـ"التلاعب" بالتأثير على شهود اقتحام الكابيتول

قال عضو ديمقراطي في اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هجوم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول، إن ترامب يؤثر في الشهود بتعهده بالعفو عن بعضهم.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن ترامب يؤثر على الشهود من خلال عرض العفو عن المتهمين المتورطين في أعمال الشغب في 6 يناير 2021، قال النائب الديمقراطي بيت أغيلار: "بالتأكيد".

وتوجه إلى النواب الجمهوريين قائلا: "أين هم؟ هل يدعمون هذا الأمر؟".

ووصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام وعود ترامب بالعفو عن عدد من مهاجمي الكابيتول بأنها "غير مناسبة"، مؤكدا أنه لا يوافق عليها.

وقد رد ترامب على تصريح غراهام واصفا إياه بـ "RINO" ، وهو اختصار يرمز إلى "Republican In Name Only"، أي أنه "جمهوري فقط بالاسم".

هذا ويعمل العديد من النواب الجمهوريين منذ أسابيع على مشروع قانون تم إعداده بشكل خاص لمنع قلب أي نتائج انتخابات.

وكان الرئيس الجمهوري السابق أعلن يوم السبت الماضي خلال لقاء مع أنصاره في كونروي بولاية تكساس أنه "إذا ترشحت وفزت، سنعالج بإنصاف وضع الذين هاجموا مبنى الكونغرس في 6 يناير"، مضيفا: "إذا تطلب الأمر العفو، سنعفو عنهم، لأن معاملتهم تتم بطريقة غير عادلة على نحو كبير".

المصدر: The Hill + "أ ف ب"