لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس تتسلم وثائق مزقها ترامب وأعادت إدارة الوثائق لصقها

ذكرت "واشنطن بوست" أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير2021 حصلت على وثائق مزقها ترامب حين كان في السلطة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الوثائق تم تسلمها من مركز الأرشيف الوطني المكلف بحفظ كل وثائق عمل الرئيس بعد مغادرته لمنصبه والذي قام بتسليمها للجنة.

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وحسب "واشنطن بوست" فإن الوثائق كانت بين 700 صفحة سلمها مركز الأرشيف الوطني إلى اللجنة البرلمانية الساعية إلى تحديد المسؤولية التي يتحملها ترامب عن اقتحام مناصريه مقر السلطة التشريعية في السادس من يناير 2021.

وأفاد مركز الأرشيف الوطني بأن "مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض أعادوا لصق بعض الأوراق بواسطة شريط لاصق".

وبين صفحات الأرشيف الـ700 التي تم استلامها، قوائم بأسماء أشخاص زاروا الرئيس السابق أو اتصلوا به في السادس من يناير 2021، كما تتضمن ملحوظات دونت خلال هذه اللقاءات والاتصالات.

ولم تشأ اللجنة الإدلاء بتعليق لوكالة الأنباء الفرنسية بشأن طبيعة الوثائق التي بحوزتها أو تحديد ماهية تلك الممزقة، لكن سبق لها أن أعلنت في منتصف يناير أنها بدأت باستلام بعض الوثائق "التي كان الرئيس السابق يأمل بإبقائها مخفية".

المصدر: أ ف ب + "واشنطن بوست"