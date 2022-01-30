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ترامب يتعهد بالعفو عن مهاجمي الكابيتول

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ترامب يتعهد بالعفو عن مهاجمي الكابيتول
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعفو عن بعض مهاجمي الكابيتول في الـ6 من يناير 2021، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الملياردير الجمهوري السبت خلال لقاء مع أنصاره في كونروي بولاية تكساس: "إذا ترشحت وفزت، سنعالج بإنصاف وضع الذين هاجموا مبنى الكونغرس في 6 يناير".

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وأضاف: "إذا تطلب الأمر العفو، سنعفو عنهم، لأن معاملتهم تتم بطريقة غير عادلة على نحو كبير".

ومنذ 6 يناير 2021، تم توقيف أكثر من 725 شخصا بينهم أعضاء في مجموعات يمينية متطرفة هي "براود بويز" و"أوث كيبرز" و"ثري بيرسينترز"، فضلا عن توجيه اتهامات بالمشاركة في هذا الاعتداء غير المسبوق الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وكان أنصار ترامب قد حاولوا اقتحام مقر الكونغرس، وتمكن بعضهم من دخوله خلال مصادقة النواب على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: أ ف ب

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