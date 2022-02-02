بعد تصريحاتها عن "الهولوكوست".. تعليق عمل ووبي غولدبرغ لأسبوعين

قررت شبكة ABC NEWS" الأمريكية، توقيف الممثلة الشهيرة ووبي غولدبرغ، عن تقديم برنامج "The View" لمدة أسبوعين، بسبب تصريحات أثارت جدلا كبيرا حول الهولوكوست.

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وقال كيم غودوين، رئيس الشبكة، إن القرار بات ساري المفعول، وأضاف: سأعلق عمل ووبي غولدبرغ لمدة أسبوعين بسبب تعليقاتها الخاطئة والمؤذية".

وتابع قائلا: "اعتذرت ووبي عن تصريحاتها، وطلبت منها أن تأخذ وقتا للتفكير والتعرف على تأثير تعليقاتها".

وكانت الممثلة ووبي غولدبرغ قد قالت، يوم الاثنين، إن المحرقة النازية لليهود أثناء الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست) لم تحدث على أساس عرقي، معتبرة أن الأمر يتعلق بقلة الإنسانية بين الرجال.

المصدر: ABC NEWS