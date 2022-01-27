لأول مرة.. إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا الهولوكوست في دولة خليجية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9l7
أحيا الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي 2020 ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية "الهولوكوست".
وقال ناشمان شاي وزير شؤون الشتات في إسرائيل بحديث لـCNN: "معاداة السامية موجودة طوال الوقت ومنذ أجيال".
وأضاف شاي أن اليهود هم دائما "كبش الفداء" وأنهم "تاريخيا يتم لومهم علفى مشاكل العالم".
ومنذ توقيع اتفاق إبراهيم بين البلدين، شهدت الإمارات وإسرائيل زيادة كبيرة في الاتفاقات التجارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.
وتعتبر مشاركة إسرائيل في المعرض جزءا مهما في بناء العلاقات بين البلدين.
المصدر: CNN+وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.