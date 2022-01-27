رئيس الكنيست يلقي كلمة أمام البرلمان الألماني بمناسبة ذكرى الهولوكوست

القى رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي كلمة باللغة العبرية أمام أعضاء البرلمان الألماني في برلين خلال جلسة خاصة عقدت بمناسبة ذكرى الهولوكوست.

وقال ليفي إنه "قبل ثمانين عاما جرت محاولة لمحو الشعب اليهودي عن الأرض إلا أن هذا الشعب قد نهض ونال استقلاله في وطنه التاريخي"، مشيرا إلى أن "المانيا بعد الحرب العالمية الثانية وضعت المسؤولية عن أمن إسرائيل أحد أركان سياستها الخارجية وأنها تقف السور المانع ضد مظاهر اللاسامية والمتنكرة أحيانا بأنها مضادة للصهيونية فقط".

ورأى أن "العبرة التي يجب أن نستخلصها من الحقبة النازية هي وجوب الحفاظ على الديمقراطية باعتبارها نظاما هشا ويتعين علينا بذل المزيد من أجل صيانتها".

واختتم رئيس الكنيست كلمته بتلاوة صلاة الترحم اليهودية "كاديش" حيث أجهش خلالها بالبكاء.

#HolocaustRemembranceDay: Israeli Knesset Speaker Mickey Levy breaks down in tears after reciting prayer for the dead in the German parliament pic.twitter.com/DYVAaXc1k8 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 27, 2022



المصدر: هيئة البث الإسرائيلية