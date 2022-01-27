كم ناجيا من محرقة هتلر يعيش حاليا في إسرائيل؟

نشرت سلطة حقوق الناجين من المحرقة في وزارة المساواة الاجتماعية بإسرائيل معطيات جديدة حولهم، وذكرت أنه يعيش حاليا في إسرائيل 165800 ناج وناجية من المحرقة، 90% يبلغون 80 عاما وأكثر.

وبحسب المعطيات فإن معدل أعمار الناجين بلغ 85 عاما، و31 ألف منهم أي 19% تجاوزوا جيل الـ90، وأكثر من 950 من الناجين تجاوزوا جيل المئة عام. كما أن 60% من الناجين المعروفين هم نساء ومعدل أعمارهم 85.4 عاما, وفي العام الماضي توفي 15,324 ناج وناجية، أي بمعدل 42 حالة وفاة يوميا.

وأفادت بأن 64% منهم من مواليد أوروبا، 19100 من مواليد رومانيا، 8900 من مواليد بولندا، 4500 من مواليد بلغاريا، 2400 من مواليد هنغاريا، و2300 مواليد المانيا.

والباقي 36% من مواليد آسيا وشمال إفريقيا، 30600 من مواليد المغرب والجزائر والذين عانوا من مضايقات على خلفية معاداة السامية وتقييدات مختلفة، 18 ألف من يهود بغداد والذين نجوا من أعمال الشغب التي اندلعت في العراق في يونيو عام 1941، وسبعة بالمئة أخرى (11 ألفا) هم من تونس وليبيا والذين عانوا من قوانين عنصرية وتم إرسالهم الى معسكرات الاعتقال والعمل.

وتعتبر حيفا المدينة التي يقطنها العدد الأكبر من الناجين وبها 11300 منهم، وبعدها القدس مع 10300 منهم، والثالثة تل أبيب ويقطنها 8200 ناج وناجية وتليها نتانيا مع 8000 ناج وناجية، وبعدها بئر السبع ويقطنها 7050.

المصدر: i24news