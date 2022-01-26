البابا فرنسيس: إبادة ملايين اليهود قسوة لا توصف

أشار البابا فرنسيس إلى أن يوم غد الخميس، يصادف "اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة من اليهود"، مشددا على أن "إبادة ملايين اليهود قسوة لا توصف".

وقال البابا في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، إنه "من الضروري أن نتذكر إبادة ملايين اليهود والأشخاص من مختلف الجنسيات والمعتقدات الدينية"، مؤكدا أنه "يجب عدم تكرار هذه القسوة التي لا توصف بعد الآن".

وأضاف: "أناشد جميع التربويين والأسر بشكل خاص، أن يرعوا لدى الأجيال الجديدة الوعي برعب هذه الصفحة السوداء من التاريخ"، مشددا على أنه "يجب ألا ننسى حتى نتمكن من بناء مستقبل لا يُداس فيه بعد على كرامة الإنسان".

المصدر: وكالة "آكي"