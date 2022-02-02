عقب تنحّي رئيسة وزراء بيرو.. رئيس ديوان الرئاسة يقدم استقالته

قدم رئيس ديوان الرئاسة في بيرو كارلوس خايكو كارانزا استقالته من منصبه، بعد يوم من إعلان رئيسة الحكومة ميرتا فازكويز استقالتها.

وأشار إلى "عدم الانضباط الصارم في تنفيذ اللوائح والإجراءات والفوضى في الإدارة أدى إلى سوء إدارة خطير واتخاذ قرارات يمكن أن تفسح المجال للفساد".

وأضاف: "هناك نوع مما يسمى بحكومة الظل من مستشاري رئيس الدولة، الأمر الذي يخلق صعوبات في إدارة البلاد ويهدد الاستقرار".

وتابع: "أشار أعضاء سابقون في الحكومة وبرلمانيون وممثلو عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام مرارا وتكرارا لرئيس الدولة إلى ضرورة تغيير أقرب مستشاريه، لكنه تجاهل هذه الدعوات".

من جهته، قرر رئيس بيرو بيدرو كاستيلو إعادة تشكيل مجلس الوزراء، بعد أن قدمت رئيسة الوزراء فاسكيز استقالتها.

ووفقا لمحطة "Ere-pe-pe" الإذاعية، فإن "أحد أسباب رحيل السياسية وجود مجموعة غير ملائمة من المستشارين في محيط رئيس الدولة".

المصدر: "تاس"