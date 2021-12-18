المدعي العام في بيرو يطالب باتهام الرئيس في قضية فساد

طلب مكتب المدعي العام في بيرو من النيابة العامة فتح تحقيق أولي مع رئيس الدولة بيدرو كاستيلو بتهمة الرعاية غير القانونية واستغلال النفوذ.

وأكد المكتب في بيان صدر عنه أمس الجمعة أن المدعي العام، دانيال سوريا، قدم إلى النيابة العامة وثيقة يتهم فيها الرئيس بتضارب المصالح غير القانوني واستغلال النفوذ، على خلفية قضية تسليم مشروع بناء جسر في منطقة الأمازون إلى شركة تملكها سيدة الأعمال كاريليم لوبيز التي التقت بالرئيس كاستيلو مرارا.

ووفقا للبيان، طلبت لوبيز خلال هذه الاجتماعات من رئيس الجمهورية استخدام نفوذه كي تفوز شركتها Tarata III Bridge بالمناقصة لبناء هذا الجسر عبر نهر هوالاغا في سان مارتن.

ووفقا لتقرير إخباري ورد الأحد الماضي، عقد واحد على الأقل من هذه الاجتماعات خارج القصر الرئاسي في العاصمة ليما.

وبعد أيام معدودة من هذا اللقاء المزعوم، فازت Tarata III Bridge بالمناقصة لبناء الجسر بقيمة 232.5 سول بيروفي (57.6 مليون دولار).

وأكد المدعي العام في بيانه أن المادة 117 من الدستور لا تمنع القضاء من التحقيق مع رئيس حالي.

وأشار سوريا أيضا إلى وجود شبهات بتورط الرئيس كاستيلو في استغلال النفوذ، في قضية يجري فيها التحقيق مع السكرتير العام السابق للقصر الحكومي، برونو باشيكو، المشتبه فيه بممارسة الضغط على كبار قيادات الجيش وسلاح الجو لترقية مسؤول عسكري مقرب من الرئيس.

وفتشت النيابة أمس الجمعة منزلي لوبيز وباشيكو، وحظرت عليهما مغادرة البلاد على ذمة التحقيق.

المصدر: teleSUR