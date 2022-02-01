وثائقي يظهر الزعيم الكوري الشمالي وهو يعرج

أظهر فيلم وثائقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يعرج في خضم تعامله مع أسوأ أزمة تطال بلاده وسط جائحة كورونا والعقوبات.

وقد سجل الفيلم الكوري الشمالي الذي يحمل عنوان "عام النصر العظيم 2021"، ومدته 110 دقائق، سلسلة من الإنجازات على مدار العام بما في ذلك تطوير الصواريخ والبناء والجهود المبذولة للتغلب على الوباء.

The scene showing KJU suffering and the narrator speaking half openly and half vaguely about his health issues is reminiscent of a 2014 documentary showing him walking with a limp and mention of him "not feeling well" around a 40-day break from public view, his longest ever pic.twitter.com/JuCAddQkhJ — Colin Zwirko (@ColinZwirko) February 1, 2022

وفي أحد مشاهد الوثائقي، شوهد كيم وهو يسير بصعوبة على سلالم خلال زيارة إلى موقع بناء. واعتبر الوثائقي أن "كيم يظهر جانبه الأمومي حيث كرس جسده بالكامل لتحقيق أحلام الناس".

وأظهر الوثائقي كيم وهو يشاهد شروق الشمس بمفرده أثناء ركوب حصان أبيض على الشاطئ. كما شوهد مع مسؤولين عسكريين من بينهم باك جونغ تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، تلاه مقطع من الدبابات تجري تدريبات بالذخيرة الحية.

Kim Jong Un ‘completely withered’ as he ‘suffered’ for the people, state TV says https://t.co/ERwlFVl48npic.twitter.com/30JF0qjpDk — Chad O'Carroll (@chadocl) February 1, 2022

وتضمن الوثائقي صورا نادرة لناطحة سحاب جديدة من 80 طابقا ومنطقة سكنية كبيرة وكذلك بعض المقاطع والصور لمعرض دفاعي في أكتوبر الماضي وتجارب صاروخية سابقة.

المصدر: وكالات