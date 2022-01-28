صحيفة بريطانية تتحدث عن مرحاض خاص في سيارة الزعيم كيم جونغ أون

كشف تقرير أعدته صحيفة "ميرور" البريطانية عن سر جديد في حياة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقالت الصحيفة البريطانية إن كيم جونغ أون بات يستخدم مرحاضا خاصا يأخذه معه أثناء تنقلاته.

وحسب "ميرور" فقد تم تصميم مرحاض خاص لزعيم كوريا الشمالية يمكنه من قضاء حاجته حتى وهو يتنقل بالسيارة، مشيرة إلى أن فكرة كيم بدمج مراحيض في سياراته تأتي لمخاوف أمنية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن الزعيم الكوري الشمالي يخشى من وقوع أي عينات من بوله وبرازه بأيدي أطراف خارجية، الأمر الذي سيمكنهم من معرفة معلومات حول وضعه الصحي.

ووفق المصادر فقد أخضع قطار كيم الخاص وسياراته بما فيها واحدة من نوع مرسيدس مضادة للرصاص، لتعديلات شملت إضافة مرحاض.

يشرف حراسه الشخصيون على مراحيضه الشخصية، وقد يحكم على أي شخص يستخدمها بالإعدام حسبما زُعم.

وأثيرت مؤخرا شكوك حول الوضع الصحي لكيم، وخصوصا بعد ظهوره في أحدث إطلالاته وقد فقد من وزنه الكثير.

ورجحت مصادر أن يكون كيم يعاني من مرض خطير، بينما نفت وسائل إعلام كورية شمالية هذه الفرضية قائلة إن الزعيم يتبع نظاما غذائيا صحيا.

ويقال إن النظام الغذائي لكيم قد تحسن كثيرا، حيث استبعد الجبن السويسري الفاخر وسرطان البحر والكحول.

وتزعم المصادر أنه غير طرقه بعد أن بلغه استهلاكه للنبيذ ما يقارب 10 زجاجات يوميا.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية