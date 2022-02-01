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بلينكن يبلغ لافروف استعداد الولايات المتحدة لمناقشة القضايا الأمنية

بلينكن يبلغ لافروف استعداد الولايات المتحدة لمناقشة القضايا الأمنية

أخبار العالم

بلينكن يبلغ لافروف استعداد الولايات المتحدة لمناقشة القضايا الأمنية
AFP
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الروسي سيرغي لافروف في محادثة هاتفية، استعداد واشنطن لمناقشة القضايا الأمنية مع موسكو ومع الحلفاء في حلف الناتو.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن "بلينكن أكد مجددا على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما دعا روسيا إلى وقف التصعيد الفوري".

وأضاف: "وزير الخارجية شدد على استعداد الولايات المتحدة على أساس ثنائي، وإلى جانب الحلفاء والشركاء، لمواصلة تبادل جوهري لوجهات النظر مع روسيا حول قضايا الأمن المتبادل".

وتلقت وزارة الخارجية الروسية ردا مكتوبا من الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية، كما أرسل ممثلو "الناتو" ردا إلى الجانب الروسي على مسودة مقترحات بعثتها موسكو إلى الجانبين بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا.

المصدر: RT

 

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