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حريق في مصنع للأسمدة بمدينة أمريكية وسط خوف من وقوع انفجار كبير

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حريق في مصنع للأسمدة بمدينة أمريكية وسط خوف من وقوع انفجار كبير
Globallookpress
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اندلع حريق في مصنع للأسمدة في مدينة وينستون سالم في شمال كارولاينا، في حين طلب من الموجودين على بعد ميل واحد من الحريق إخلاء المكان بسبب احتمال حدوث انفجار كبير.

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وقالت، WGHP-TV، إن الحريق بدأ ليلة الاثنين في مصنع للأسمدة في شارع نورث شيري.

وأكد مسؤولو المدينة حدوث انفجارات صغيرة في المصنع.

وأوضح رجال الإطفاء، أن هناك احتمالية بحدوث انفجار كبير لنترات الأمونيوم.

من جهته، قال تري مايو، رئيس مكافحة الحرائق في وينستون سالم، إن أطقم الإطفاء توقفت عن عملية مكافحة الحرائق بسبب الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم في الموقع.

ووفقا لإدارة شرطة وينستون سالم، تم إغلاق شارع شيري في نورث بوينت بوليفارد إلى شارع إنديانا، بينما استجابت أطقم الطوارئ للحريق حوالي الساعة 8:20 مساء، ولا يزال الشارع مغلقا.

المصدر: ABC NEWS

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