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لندن.. حريق في برج هامليتس

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لندن.. حريق في برج هامليتس
Globallookpress
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اندلع حريق في برج هامليتس في لندن، وعمل رجال الإطفاء على إجلاء 20 شخصا وإنقاذ امرأة من ألسنة اللهب.

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ودفعت فرقة إطفاء لندن بحوالي 70 من رجال الإطفاء  ونحو 10 سيارات إطفاء، إلى مكان الحادث، بعد أن اشتعلت النيران في شقة مكونة من خمس غرف في الطابق الثامن من المبنى، مما أدى إلى تصاعد الدخان.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء بلندن، إن رجال الإطفاء الذين ارتدوا معدات التنفس أنقذوا المحاصرين عبر درج داخلي.

لندن.. حريق في برج هامليتس

وتوجهت طواقم الإطفاء من بلايستو وإيست هام وغرينتش وشورديتش ومحطات الإطفاء المحيطة إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق بحلول الساعة 11.48 مساء، وتجرى التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

المصدر: the mirror

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