بريطانيا.. السيطرة على حريق في محطة مترو قرب البرلمان

قالت فرقة إطفاء العاصمة البريطانية لندن إنه تمت السيطرة على حريق صغير في محطة أنفاق وستمنستر، حيث تصاعدت الأدخنة من غرفة الكهرباء في القبو.

وأوضحت في بيان أن 6 سيارات إطفاء وحوالي 40 من رجال الإطفاء شاركوا في السيطرة على الحريق الذي وقع في أقرب محطة مترو أنفاق للبرلمان البريطاني ومقر رئاسة الوزراء، مبينة أن فرق إطفاء من محطات في أنحاء لندن استدعيت للتعامل مع كمية ضخمة من الدخان خرجت من غرفة الكهرباء حوالي الساعة 11.29 صباحا وغادر نحو 100 شخص المحطة قبل وصول رجال الإطفاء.

هذا وقد تم احتواء الحريق حوالي الساعة 12.49 مساء.

Six fire engines and around 40 firefighters are at the scene of a fire at Westminster Station on Bridge Street in #Westminster. More information to follow. pic.twitter.com/slm6CSLjL9 — London Fire Brigade (@LondonFire) October 5, 2021

المصدر: AP