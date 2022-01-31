واشنطن: إيران قادرة على تحقيق اختراق في تخصيب اليورانيوم خلال أسابيع

صرح مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية بأن إيران قادرة على الوصول إلى "نقطة الاختراق" في تخصيب اليورانيوم حتى يكفيها لصنع رأس نووي.

وقال المسؤول خلال إيجاز صحفي يوم الاثنين: "برأيي من الصحيح أن نقول إنه عندما يدور الحديث عن قدرة إيران على الحصول على الكمية الكافية من المادة اللازمة لتجهيز الرأس القتالي، فإن الحديث يدور عن أسابيع، وليس أشهر".

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وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد تحدثت عن تقدم إيران في ما يخص تخصيب اليورانيوم، وقدرتها على تطوير سلاح نووي في فترة قريبة.

ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الالتزام بالاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي انهار عمليا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، وتخلي إيران عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق لاحقا.

المصدر: نوفوستي