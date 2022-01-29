مصدر إيراني بعد تعليق مفاوضات فيينا: سرعة الاتفاق النهائي رهن بقرارات الأطراف الأخرى

نقلت وكالة "إرنا" عن مصدر إيراني مطلع قوله بعد تعليق مفاوضات فيينا إنه حال اتخاذ الأطراف الأخرى القرارات اللازمة بعد عودتها إلى بلدانها سيكون من الممكن السير نحو الاتفاق بشكل أسرع.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر أنه نظرا إلى أهمية القضايا المتبقية وضرورة اتخاذ القرارات السياسية، تم الاتفاق على عودة الوفود إلى العواصم من أجل التشاور.

وأشار المصدر إلى أن الجولة الثامنة من المحادثات ستستأنف بعد هذا التوقف القصير، موضحا أن المحادثات بشكل عام كانت بناءة وسجلت تتقدما.

وذكر الإعلام الإيراني أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا ستعلق لمدة أسبوع تقريبا اعتبارا من اليوم السبت.

وكان وفد الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الجمعة تعليق مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني للتشاور، داعيا مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ "قرارات سياسية".

المصدر: "إرنا"