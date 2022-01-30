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باتروشيف يقارن بين ضحايا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية

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باتروشيف يقارن بين ضحايا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية
Sputnik
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن واشنطن تحاول مصادرة الانتصار على الفاشية لكن كل خسائر جيشها في تلك الحرب تعادل عدد الجنود السوفييت في مقبرة واحدة قرب بطرسبورغ.

وأضاف باتروشيف، بعد أن وضع اليوم الأحد إكليلا من الزهور في مقبرة بيسكارفسكي في بطرسبورغ تخليدا لذكرى ضحايا حصار لينينغراد: "ما هي المعلومات التي يتم نشرها الآن؟ أن الولايات المتحدة [تحملت] المصاعب الرئيسية ويعود لها الفضل الرئيسي في الانتصار على الفاشية. لكن، على سبيل المقارنة، في هذه المقبرة - مقبرة بيسكارفسكي، تم دفن عدد أكبر بكثير من جميع الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية".

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وشدد باتروشيف، على أن هذه ليست المقبرة الوحيدة من هذا القبيل في بطرسبورغ.

وقال: "طبعا تميز بأهمية كبيرة جدا، فك الحصار الفاشي عن لينينغراد. لكن هناك الكثير من الأماكن في بلادنا يجب أن نتذكرها عند الحديث عن الحرب الوطنية العظمى".

المصدر: تاس

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