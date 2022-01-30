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باتروشيف: المزاعم بأن روسيا تهدد أوكرانيا "سخيفة تماما"

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باتروشيف: المزاعم بأن روسيا تهدد أوكرانيا
Sputnik
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن روسيا لا تهدد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، وكل تصريحات السلطات الأمريكية التي تزعم بعكس ذلك، "سخيفة تماما".

وأضاف باتروشيف، بعد وضعه اليوم الأحد إكليلا من الزهور عند مقبرة بيسكارفسكي التذكارية في بطرسبورغ تخليدا لذكرى ضحايا حصار لينينغراد: "حاليا يقولون إن روسيا تهدد أوكرانيا. هذه سخافة تامة! لا يوجد تهديد أي تهديد من جانب روسيا".

وأشار باتروشيف، إلى أن "الأوكرانيين أنفسهم، بما في ذلك العديد من المسؤولين، يعلنون" أنه لا يوجد تهديد.

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وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون لا، ويزعمون بأن هناك تهديدا، وهم مستعدون للقتال، وتقديم الأسلحة، حتى آخر أوكراني".

المصدر: تاس

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