إيران.. مصرع شخص وإصابة 6 إثر تصادم قطار محلي بشاحنة صغيرة غرب طهران
AFP
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لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون جراء حادث اصطدام قطار محلي بشاحنة بيك آب غرب العاصمة طهران صباح اليوم السبت.
وقال المتحدث باسم هيئة الإسعاف مجبتي خالدي: اصطدم قطار محلي بشاحنة صغيرة مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، توفي أحدهم قبل دقائق.
المصدر: RT
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