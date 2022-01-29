إيران.. مصرع شخص وإصابة 6 إثر تصادم قطار محلي بشاحنة صغيرة غرب طهران

لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون جراء حادث اصطدام قطار محلي بشاحنة بيك آب غرب العاصمة طهران صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم هيئة الإسعاف مجبتي خالدي: اصطدم قطار محلي بشاحنة صغيرة مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، توفي أحدهم قبل دقائق.

المصدر: RT