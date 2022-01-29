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إيران.. مصرع شخص وإصابة 6 إثر تصادم قطار محلي بشاحنة صغيرة غرب طهران

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إيران.. مصرع شخص وإصابة 6 إثر تصادم قطار محلي بشاحنة صغيرة غرب طهران
AFP
ميدان آزادي في إيران - أرشيف
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لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون جراء حادث اصطدام قطار محلي بشاحنة بيك آب غرب العاصمة طهران صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم هيئة الإسعاف مجبتي خالدي: اصطدم قطار محلي بشاحنة صغيرة مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، توفي أحدهم قبل دقائق.

المصدر: RT

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