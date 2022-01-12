إيران..مقتل شخص وإصابة آخرين بحادث في منجم بمحافظة قم

أعلنت إدارة الطوارئ والحوادث بمحافظة قم الإيرانية، عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بحادث في منجم بقرية تينوج، لافتة إلى احتمال أن يكون الحادث وقع جراء تسمم بغاز مونو أكسيد الكربون.

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وقال مدير الطوارئ والحوادث بمحافظة قم، حميد رضا باقري: "بعد وصول الإخبار عن الحادث لمركز الطوارئ الطبي، تم إرسال أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور".

وأضاف: "في هذا الحادث، لقي رجل يبلغ من العمر 33 عاما حتفه بسبب تسمم شديد بمونو أكسيد الكربون، وتم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى، بعد تلقيهم الإجراءات الطبية الأولية المناسبة، بمساعدة خبراء الطوارئ".

وأكمل باقري: "كان هناك أيضا شخص مصاب بجروح بالغة في هذا الحادث تم نقله إلى مركز طبي عن طريق إرسال إسعاف جوي".

المصدر: "إيرنا"